Специалисты по метеорологии предупреждают о необычных погодных условиях в России, которые могут принести самые высокие температуры за последние десятилетия, особенно затронув европейскую часть страны.

С 12 апреля в европейской части России прогнозируется значительный рост температур, который превзойдет стандартные значения для данного периода года. Существует вероятность, что в ряде регионов будут установлены новые температурные максимумы.

Взоры метеорологов устремлены на Санкт-Петербург, где после недавнего снежного покрова ожидается заметное потепление. Теплые воздушные массы из Скандинавии смогут поднять столбики термометров до 20 градусов Цельсия, что потенциально может стать самым теплым днем за поствоенный период.

Повышение температур ожидается и в других частях страны, включая Москву. Однако предвидится, что к заключению недели погодные условия возвратятся к более характерным для апреля значениям.

Этот неожиданный тепловой всплеск предоставляет жителям России уникальный шанс насладиться теплыми днями ранней весны. Несмотря на предстоящее понижение температур, граждане могут использовать этот период для активного отдыха на свежем воздухе, сохраняя бдительность к предстоящим изменениям погоды.