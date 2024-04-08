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Кошмар начнется сегодня и продлится 8 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

Кошмар начнется сегодня и продлится 8 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

polymerh.ru

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В ближайшую неделю метеорологические наблюдения предвещают неожиданное похолодание по всей России, что станет отклонением от типичной весенней погоды из-за кардинальных климатических изменений.

Синоптики с портала Gismeteo предсказывают резкое снижение температур, особенно актуальное для Москвы, где столбики термометров могут показать до -5...-6 градусов Цельсия. В Ленинградской области ожидается еще более холодная погода, достигающая -10 градусов.

Специалисты Гидрометцентра объявили о повышенной метеорологической опасности в северных и северо-западных территориях страны, подчеркивая вероятность метелей, интенсивных снегопадов и сильных ветров, достигающих 18 метров в секунду, что может осложнить жизнь и транспортное движение.

В Санкт-Петербурге ожидается временное потепление ближе к концу недели, но последующее понижение температуры вновь приведет к морозам. Переход к устойчивой теплой погоде прогнозируется не раньше середины апреля после десятидневного периода температурных колебаний.

Эта информация служит напоминанием о важности быть готовыми к непредвиденным погодным изменениям и принимать необходимые меры для обеспечения безопасности и уюта во время непредсказуемых холодных периодов.

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