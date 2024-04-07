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· Артем Акчурин

Кошмар начнется сегодня и продлится 8 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

Кошмар начнется сегодня и продлится 8 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

gazeta.ru

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По последним данным от метеорологов, в большенстве регионов России уже на этой неделе ожидаются необычно холодные погодные условия из-за резкой изменчивости климата.

Оттепель будет сменена зимними морозами, что приведет к значительным отклонениям от обычной весенней погоды.

Эксперты с портала Gismeteo предупреждают о значительном падении температуры в нескольких регионах, включая Москву, где столбик термометра может опуститься до -5...-6 градусов Цельсия. В Ленинградской области прогнозируются еще более низкие температуры, до -10 градусов.

Гидрометцентр объявил о повышенном уровне опасности в северных и северо-западных регионах из-за возможных метелей, сильных снегопадов и порывов ветра до 18 метров в секунду. Эти атмосферные условия могут повлечь за собой трудности для жителей данных областей, затрудняя транспорт и повседневную деятельность.

Хотя в Санкт-Петербурге ожидается временное улучшение погоды к концу недели, следующее понижение температуры принесет снова морозы. Установление стабильно теплой весенней погоды ожидается не ранее середины апреля после периода колебаний температуры в течение десяти дней.

Эти данные напоминают о важности готовности к внезапным изменениям погоды и необходимости принятия соответствующих мер для обеспечения безопасности и комфорта во время неожиданных холодов.

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