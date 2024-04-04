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«Кошмар начнется 4 апреля и продлится 10 дней подряд»: синоптики сказали, к чему готовиться россиянам

«Кошмар начнется 4 апреля и продлится 10 дней подряд»: синоптики сказали, к чему готовиться россиянам

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Согласно прогнозам российских метеорологов, начиная с 4 апреля, многие регионы страны войдут в фазу резкого понижения температур, которое принесет заморозки и снегопады, представляя собой значительное отклонение от ожидаемой весенней погоды.

Эксперты с портала Gismeteo указывают на то, что, несмотря на недавние признаки весны с температурами до 20 градусов Цельсия, зимние условия внезапно вернутся, охватывая в том числе и Санкт-Петербург, где ожидается существенное падение температур до -5...-6 градусов. В Ленинградской области прогнозируются даже более суровые условия, с потенциальным понижением до -10 градусов.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности для северной и северо-западной частей Российской Федерации, предупреждая о метелях, интенсивных снегопадах и сильных порывах ветра до 18 метров в секунду. Эти условия представляют собой вызов как для городских, так и для сельских территорий, потенциально влияя на транспортное сообщение и повседневную жизнь граждан.

В Санкт-Петербурге ожидается временное улучшение к выходным, но затем холода вернутся, и вновь температура опустится ниже обычных весенних показателей. Полное возвращение к нормальной погоде прогнозируется только к середине апреля, когда закончится десятидневный период климатической нестабильности.

Это предупреждение подчеркивает важность готовности к непредсказуемым погодным условиям и необходимость принятия мер по поддержанию безопасности и комфорта в холодное время.

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