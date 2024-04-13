Кошмар начнется 15 апреля и будет 6 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться россиянам

Завтра в Казани прогнозируется облачная погода с кратковременным дождем и переменным ветром, достигающим скорости до 15-17 м/с. Ночью термометры покажут +5..+7 градусов, а в течение дня воздух прогреется до +11 градусов.

На выходных в Республике ожидается ухудшение погодных условий: в ночь на воскресенье температура опустится до -2 градусов, возможен небольшой дождь. Днем в воскресенье воздух прогреется до +7..+12 градусов.

В начале следующей недели в Татарстане сохранится сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью ожидается от -1 до +4 градусов, а в течение дня температура поднимется до +16 градусов.