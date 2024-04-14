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Кошмар начнется 15 апреля и будет 6 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

Кошмар начнется 15 апреля и будет 6 дней подряд: синоптики сказали к чему готовиться

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Завтра в Казани ожидается пасмурная погода с кратковременным дождем и переменным ветром до 15-17 м/с. Ночью столбики термометров покажут +5..+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11 градусов.

На выходных в Республике прогнозируется ухудшение погоды: в ночь на воскресенье температура опустится до -2 градусов, возможен небольшой дождь. Днем в воскресенье воздух прогреется до +7..+12 градусов. В начале следующей недели в Татарстане сохранится сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем поднимется до +16 градусов.

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