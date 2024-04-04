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Кошельки резко растолстеют: этим знакам зодиака Тамара Глоба предрекла удачу в деньгах с 4 апреля

Кошельки резко растолстеют: этим знакам зодиака Тамара Глоба предрекла удачу в деньгах с 4 апреля

tvc.ru

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Финансовое улучшение, начиная с 4 апреля, будет ждать несколько знаков зодиака. Согласно прогнозу астролога Тамары Глобы, удача в середине весны улыбнется Тельцам, Весам и Скорпионам.

Тельцы

У Тельцов будет возможность обеспечить себя на многие годы вперед, что означает, что любые финансовые потери или увольнения не будут для вас проблемой. Денежное благополучие будет сопровождать вас на протяжении долгого времени, и звезды советуют вам заняться благотворительностью, чтобы поддержать этот процесс.

Весы

Представители знака Весы также смогут подняться на новый уровень лидерства. Однако вам рекомендуется обратить внимание не только на материальную сторону жизни, но и на духовное развитие.

Скорпионы

Для Скорпионов улучшение финансового положения будет возможным только после того, как вы освободитесь от старых обид и восстановите отношения с близкими. Только тогда вы сможете двигаться вперед без лишних препятствий, не отвлекаясь на конфликты.

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