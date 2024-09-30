Коридор затмений: астролог Александр Зараев объяснил, что можно и что нельзя делать до 2 октября

Коридор затмений, который стартовал 18 сентября, привлёк внимание астрологов и считается судьбоносным для многих.

Особенно сильное влияние это астрономическое событие окажет на представителей знаков зодиака Рыбы, Дева и Овен. По мнению экспертов, именно они смогут ощутить значительные изменения в своей жизни, получить возможность освободиться от прошлого и создать базу для счастливого будущего.

Энергетический «ливень» обновления

Знаменитый астролог Александр Зараев в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» объяснил, что коридор затмений — это период обновления и очищения. Он сравнил его с космическим ливнем, который смывает пыль с наших глаз, позволяя увидеть реальность с новой стороны. В это время важно быть внимательными к себе и своим внутренним процессам.

Влияние затмений на здоровье

Зараев предупредил, что до завершения коридора затмений, которое наступит 2 октября, необходимо следить за здоровьем. В дни Черной Луны обменные процессы ослабляются, замедляется циркуляция лимфы, а инстинкты усиливаются. Это время требует особого внимания к эмоциональному и физическому состоянию. Важно не поддаваться слабостям, ведь именно в этот период закладываются основы для перехода в новый жизненный цикл.

Как использовать энергию коридора затмений?

Астролог советует использовать этот период для отказа от всего, что мешает развитию. Это прекрасное время, чтобы избавиться от старых привычек, токсичных отношений или нерешенных проблем. Чтобы завершить этап очищения, Зараев рекомендует написать на бумаге, от чего вы хотите отказаться, и проговорить свои пожелания вслух. Это поможет активизировать внутренние процессы и направить их в нужное русло.

«Я хочу отпустить старое, завершить токсичные отношения и решить накопившиеся проблемы. После коридора затмений меня ждут новые возможности, гармония в отношениях и успешная карьера».

Чего следует избегать в период коридора затмений?

До 2 октября важно воздержаться от определённых действий. Астролог предостерегает от авиаперелетов, так как в этот период повышается риск катастроф. Также стоит избегать крупных покупок, инвестиций и новых знакомств — человек, который войдёт в вашу жизнь сейчас, может оказаться совсем не тем, кем кажется.

Что ждёт после коридора затмений?

После завершения коридора затмений наступит благоприятный период для роста и новых начинаний. Это время для полезных знакомств, новых возможностей в бизнесе и личной жизни. Позитивные изменения могут кардинально изменить будущее, сделав его более стабильным и успешным.

Коридор затмений 2024 года — это уникальный период для глубоких перемен и обновления, особенно для Рыб, Дев и Овнов. Используйте это время для очищения и отказа от старых привычек, чтобы после затмений открыть новую, более успешную и счастливую главу своей жизни.