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Конфискуют машину и посадят: новые штрафы за нарушение ПДД уже с 10 августа

В  сети  вновь  поползли  слухи  о  грядущем  у...

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В сети вновь поползли слухи о грядущем ужесточении штрафов для автомобилистов с 1 августа 2024 года. Однако волноваться пока рано: никаких новых санкций в ближайшее время не предвидится.

Законы так быстро не меняются:

Введение новых штрафов или изменение существующих – это сложный процесс, который требует времени и соблюдения ряда законодательных процедур. Любые поправки к КоАП должны быть приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны президентом. Все эти этапы занимают не один день и не остаются незамеченными.

Доверяйте, но проверяйте:

Не стоит слепо доверять информации из сомнительных источников. Актуальные данные о штрафах и ПДД всегда можно найти на официальных порталах ГИБДД, Госдумы, а также в проверенных юридических системах, таких как "КонсультантПлюс" и "Гарант".

Что нового было в июле?

Последние изменения в законодательстве, касающиеся ответственности водителей, вступили в силу в июле 2024 года. Они затронули наказания за ряд грубых нарушений, включая повторное вождение в нетрезвом виде и управление автомобилем лицом, лишенным прав.

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