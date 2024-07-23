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Конфискуют машину и посадят: новые штрафы за нарушения ПДД уже с 25 июля

Стало известно, какие изменения произойдут в ра...

9111.ru

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Несмотря на распространённые слухи и домыслы, в августе текущего года в России не произойдёт изменений в размерах штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Все актуальные штрафы зафиксированы в Главе 12 КоАП, и любое изменение требует сложной законодательной процедуры, включая одобрение Госдумой, Советом Федерации и подпись Президента РФ.

Информация о том, что штрафы останутся неизменными, подтверждается данными из официальных юридических баз данных, таких как «КонсультантПлюс» и «Гарант». По последним данным, последние изменения в КоАП были внесены в июле 2022 года, и новых изменений в августе не ожидается.

Однако следует отметить изменения, вступившие в силу в июле, касающиеся ужесточения мер за некоторые виды нарушений ПДД. Это включает более строгие меры в отношении водителей, повторно садящихся за руль после лишения прав. Новые законы увеличивают штрафы и вводят возможность уголовной ответственности для рецидивистов, что является частью усилий по повышению дорожной безопасности.

Эти данные указывают на важность внимательного отношения к изменениям в законодательстве и необходимость регулярного обновления информации о правилах дорожного движения, чтобы избежать непредвиденных штрафов и других юридических последствий, сообщает adygniish.ru.

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