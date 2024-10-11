Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Конфискации автомобиля не избежать. В России поставили точку в спорном вопросе

Автовладельцы в России, вновь садящиеся за руль...

m.njcar.ru

Подписаться в Telegram

Автовладельцы в России, вновь садящиеся за руль в нетрезвом состоянии, рискуют потерять свои автомобили.

Последние разъяснения акцентируют внимание на серьезных последствиях для нарушителей, сообщает PRIMPRESS.

Новые разъяснения судебной практики

Согласно обзорным материалам, опубликованным судом, повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения автоматически влечет за собой конфискацию транспортного средства. Это решение стало результатом изменений в законодательстве, введенных несколько лет назад, которые значительно ужесточили наказания за подобные правонарушения.

Применение законодательства

Как сообщает «Российская газета», такие меры были разработаны для борьбы с пьяным вождением, которое зачастую заканчивается трагедиями на дорогах. Важно отметить, что если нарушитель продал или передал свой автомобиль до того, как был привлечен к ответственности, ему все равно придется выплатить его стоимость.

Конфискация при совместной собственности

Интересным моментом является то, что даже если автомобиль принадлежит нескольким владельцам, он также может быть конфискован. Это означает, что другие совладельцы могут столкнуться с негативными последствиями из-за правонарушений одного из них.

Информация для водителей

Водители должны быть информированы о жестких новых правилах и возможных последствиях их нарушения. Повторное управление автомобилем в пьяном виде не только создает угрозу для безопасности на дорогах, но и может привести к серьезным финансовым потерям, а также потере автомобиля.

Последние разъяснения судебной практики подчеркивают, что российское законодательство становится все более жестким в отношении вождения в состоянии опьянения. Конфискация автомобиля стала реальной угрозой для тех, кто решает пренебрегать законом. Эти меры направлены на снижение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя, и повышение безопасности на автодорогах.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Новости России

20 часов назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей

как натянуть сетку на вентиляцию

Новости Казани

день назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости России

2 дня назад

T2 первым из операторов отменил роуминг в Крыму

протезирование ногтей на ногах цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Власти Татарстана хотят забирать квартиры у уехавших россиян

Новости Казани

день назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

4 часа назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости Казани

день назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры

Новости Казани

21 час назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда
Новости Татарстана
2 дня назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Благодаря блогу жительница РТ отдыхает с семьей...

Новости Казани

час назад

Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать

Новости России

23 часа назад

Группа «Кино» для клиентов Сбера: банковская карта в виде кассеты, стикеры, ожившие картины, плейлист, мерч и многое другое

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 11 октября похолодает до +6 градусов
На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибл...
Новости Татарстана
55 минут назад

На трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали

Новости Казани

19 часов назад

В Казани автобус влетел в столб, чтобы не сбить девочку

Новости Казани

20 часов назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Мега»

Новости Казани

21 час назад

В Казани на Зорге под окнами нашли тело 93-летней бабушки
Татарстанцы могут посмотреть турниры международ...
Новости России
6 дней назад

Татарстанцы могут посмотреть турниры международной лиги по MMA Ural FC в онлайн-кинотеатре