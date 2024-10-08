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Конфискации автомобиля не избежать. В РФ поставили точку в спорном вопросе

Российские автовладельцы, которые решатся повто...

drive2.ru

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Российские автовладельцы, которые решатся повторно сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, могут навсегда лишиться своих транспортных средств.

О подобных последствиях предупреждают в Первом кассационном суде общей юрисдикции, сообщает PRIMPRESS. Эта мера предусмотрена в рамках действующего законодательства и направлена на усиление ответственности водителей за нарушение правил дорожного движения.

Конфискация как обязательная мера

Согласно судебной практике, повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет обязательную конфискацию транспортного средства. Поправки, внесённые несколько лет назад в российское законодательство, установили, что подобные действия водителя автоматически ведут к изъятию его автомобиля в пользу государства. Это стало одним из самых жёстких шагов в борьбе с нетрезвыми водителями на дорогах.

Как подчеркивает «Российская газета», такие меры были приняты для снижения числа аварий и преступлений, связанных с пьяным вождением. По данным статистики, именно водители в состоянии опьянения часто становятся виновниками серьезных ДТП, что обуславливает необходимость жёстких санкций.

Финансовые последствия для тех, кто продал авто

Однако что делать, если водитель, допустивший повторное нарушение, уже успел продать своё транспортное средство? Как разъясняют эксперты, конфискации избежать не удастся. В случае, если автомобиль был продан до судебного решения, водителю придётся выплатить денежную компенсацию, эквивалентную стоимости транспортного средства. Это означает, что даже если человек попытается избавиться от имущества, его всё равно ждут серьёзные финансовые потери.

Совместное владение не является защитой

Также следует отметить, что конфискация автомобиля произойдёт даже в случае, если транспортное средство находится в совместной собственности. Это означает, что наличие второго владельца не спасёт от изъятия автомобиля. В таком случае и один, и второй собственник могут оказаться в сложной ситуации, независимо от того, кто именно совершил правонарушение.

Введение конфискации автомобилей за повторное вождение в нетрезвом виде — это важная мера, направленная на усиление ответственности водителей и обеспечение безопасности на дорогах. Жёсткие санкции в отношении нарушителей должны стать стимулом для более ответственного поведения на дорогах, что, в конечном итоге, может помочь снизить количество ДТП и сохранить жизни людей.

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