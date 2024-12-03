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«Конец уже близок»: в Госдуме заявили, когда закончится СВО в 2025 году

Весна следующего года может стать знаковой для ...

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Весна следующего года может стать знаковой для украинского конфликта.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в интервью изданию «Лента.ру» выразил уверенность, что к этому времени удастся избежать дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что на международной арене начинают доминировать голоса, поддерживающие прекращение военных действий.

Сдвиг в настроениях: мнение эксперта

По словам Алексея Чепы, за последнее время все больше политиков и общественных деятелей осознают, к чему может привести продолжение конфликта. Это понимание проявляется даже среди членов НАТО, которые всё чаще выступают против обострения ситуации.

«Среди представителей Североатлантического альянса звучат заявления, поддерживающие необходимость мира. Это даёт надежду, что разум возобладает и конфликт сможет завершиться уже в ближайшем будущем», — отметил депутат.

Чепа уверен, что весна 2025 года станет ключевым моментом для мирного урегулирования.

Позиция России: трудности и факторы затяжного конфликта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что специальная военная операция затянулась дольше, чем предполагалось. По его словам, противостояние из локального конфликта с Украиной переросло в противостояние с НАТО.

Песков также напомнил о законодательном запрете президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с Москвой. Этот шаг серьёзно осложняет любые попытки найти дипломатическое решение и завершить вооружённое противостояние.

Факторы, которые могут способствовать завершению конфликта

Несмотря на существующие препятствия, эксперты выделяют несколько причин, которые дают надежду на прекращение конфликта:

  • Падение поддержки войны внутри стран. Политическая и экономическая нестабильность заставляет участников искать выход из сложившейся ситуации.
  • Международное давление. Растущие призывы к миру со стороны мировых лидеров и организаций стимулируют поиск компромиссов.
  • Изменения в НАТО. Некоторые члены альянса начинают высказываться против эскалации, что может повлиять на общую стратегию.

Чего ждать весной 2025 года?

Если прогнозы окажутся верны, то весной 2025 года могут быть достигнуты договорённости, способные остановить конфликт. Однако это потребует усилий как на дипломатическом, так и на политическом уровнях. Готовность к компромиссам станет решающим фактором.

Украинский конфликт продолжает оставаться одной из ключевых точек напряжённости, но есть основания надеяться на его завершение в обозримом будущем. Голоса за мир становятся громче, и весна 2025 года может стать временем, когда стороны смогут найти пути к взаимопониманию. Однако, чтобы это стало возможным, потребуется решительность и готовность к диалогу.

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