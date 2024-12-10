Россия выходит на финишную прямую в выполнении задач специальной военной операции (СВО), заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью журналу «Разведчик».

По его словам, стратегическое преимущество на всех направлениях принадлежит российским силам, а Вооружённые силы Украины (ВСУ) переживают критический момент, сообщает Ura.ru.

Оценка ситуации: российская инициатива и украинские проблемы

Сергей Нарышкин подчеркнул, что сложившаяся обстановка явно не в пользу Украины. Он отметил, что российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу, а украинская армия сталкивается с серьёзными проблемами:

«Мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала», — заявил глава СВР.

Помимо этого, он обратил внимание на утрату легитимности и договороспособности украинского руководства. По его словам, режим Владимира Зеленского больше не может представлять интересы страны в международных переговорах.

Рамзан Кадыров: «Недолго осталось закончить»

Оптимистичный настрой относительно завершения СВО выразил и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своём заявлении, опубликованном изданием Ura.ru, он подчеркнул, что операция близка к завершению:

«Недолго осталось закончить».

Такое заявление отражает уверенность в том, что цели СВО могут быть достигнуты в ближайшее время.

Политическая нестабильность на Украине

Сергей Нарышкин также обратил внимание на внутриполитическую ситуацию на Украине. Он указал, что режим Владимира Зеленского не только потерял доверие со стороны собственного народа, но и стал неспособным вести диалог на международной арене. Это, по его мнению, исключает возможность достижения каких-либо конструктивных договорённостей.

Аналитика и прогнозы

Эксперты отмечают, что заявления Нарышкина и Кадырова могут быть сигналом о подготовке России к новому этапу в развитии событий. Уверенность российских лидеров в успехе СВО объясняется текущим положением на фронте. Однако политологи подчёркивают, что окончание операции зависит от множества факторов, включая реакцию международного сообщества и дальнейшее развитие ситуации на местах.

Резонанс и ожидания

Заявления о скором завершении СВО вызвали широкий резонанс в информационном пространстве. Одни видят в этом демонстрацию силы, другие считают это признаком стремления к стабилизации ситуации. В любом случае, такие комментарии усиливают внимание к развитию событий как внутри России, так и за её пределами.

По словам российских лидеров, специальная военная операция близка к завершению. Уверенность в достижении поставленных целей основана на текущем стратегическом преимуществе российских войск и растущих трудностях украинской стороны. Тем не менее, остаётся открытым вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие событий и как это повлияет на международную обстановку.