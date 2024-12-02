Украинский конфликт, начавшийся как внутренняя проблема, давно вышел за рамки регионального кризиса. Сегодня это одна из самых острых геополитических проблем, которая привлекает внимание всего мира.

Однако, как заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру», есть основания полагать, что конфликт может завершиться весной 2025 года, сообщает gazeta.ru.

Оптимистичный прогноз и сигналы о прекращении эскалации

По словам Алексея Чепы, в последнее время всё больше мировых политиков и экспертов начинают осознавать катастрофические последствия затягивания конфликта. Депутат обратил внимание на изменения в риторике представителей НАТО. Некоторые из них всё чаще высказываются против дальнейшего обострения ситуации, что, по его мнению, является положительным сигналом.

«Эти высказывания от представителей НАТО дают шанс разумным политикам больше говорить о необходимости мира», — отметил Чепа. Он выразил уверенность, что этот тренд продолжится, и к весне 2025 года конфликт может быть завершён.

Позиция Кремля: конфликт с НАТО вместо Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил сложность ситуации, подчеркнув, что специальная военная операция (СВО) давно превратилась в противостояние с НАТО. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил себе вести переговоры с Москвой, что усложняет любые дипломатические усилия.

Песков отметил, что затяжной характер конфликта обусловлен не только локальными противоречиями, но и участием внешних игроков, что делает путь к урегулированию ещё более сложным.

Голос разума или политическая риторика?

Высказывания Чепы о возможном завершении конфликта весной 2025 года вселяют надежду на скорейшую стабилизацию ситуации. Однако эксперты указывают на сложность подобных прогнозов. Влияние международных игроков, а также внутренние политические процессы в Украине и России остаются ключевыми факторами, которые могут как ускорить, так и затянуть процесс мирного урегулирования.

Ранее посол России в Британии заявил, что завершение СВО будет связано с изменением подхода к переговорам. Однако конкретные условия или возможные шаги для этого пока остаются в тени.

Что мешает началу переговоров?

Главным препятствием для переговоров остаётся непримиримая позиция украинского руководства. Законодательный запрет на ведение диалога с Москвой, принятый при Владимире Зеленском, ставит под сомнение перспективу двустороннего соглашения. С другой стороны, Россия продолжает заявлять о необходимости соблюдения своих геополитических интересов и безопасности.

Мировая реакция и надежда на мир

Мнения мировых лидеров относительно конфликта начинают изменяться. Усталость от продолжающихся боевых действий и их экономических последствий заставляет многие страны искать пути к деэскалации. В НАТО всё чаще звучат голоса о необходимости сосредоточиться на дипломатии, что может сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта.

Будущее региона: надежды и вызовы

Весна 2025 года может стать переломным моментом, если стороны начнут искать пути к компромиссу. Однако эксперты предупреждают: для достижения мира недостаточно только политических заявлений. Необходимо учитывать реальные потребности и интересы всех вовлечённых сторон.

