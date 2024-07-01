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Кому повысят пенсии с начала июля 2024 года

С 1 июля 2024 года в России ожидается повышение пенсионных выплат для определенных категорий граждан. Изменения затронут тех, кто вышел на пенсию, но продолжал свою трудовую деятельность, а также пенсионеров, достигших определенного возраста или статуса.

rossoshru.ru

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С 1 июля 2024 года в России ожидается повышение пенсионных выплат для определенных категорий граждан. Изменения затронут тех, кто вышел на пенсию, но продолжал свою трудовую деятельность, а также пенсионеров, достигших определенного возраста или статуса.

Детали предстоящего увеличения

По словам Ивана Соловьева, заслуженного юриста России, изменения в пенсионных выплатах произойдут автоматически и затронут несколько ключевых групп:

  • Для продолжавших работать после выхода на пенсию: Ежемесячные выплаты таких граждан будут пересчитаны автоматически после их увольнения. Перерасчет будет основан на изменении коэффициентов за период их последней трудовой деятельности.
  • Для пенсионеров, достигших 80 лет и получивших первую группу инвалидности в июне: Эти граждане получат автоматическую надбавку к своим пенсионным выплатам в размере более 8 тысяч рублей. Значимым является тот факт, что величина дополнительной выплаты будет зависеть от количества дней, прошедших с момента достижения определённого возраста или получения статуса инвалидности.

Планируемые сроки и ожидания

Юрист подчеркивает, что увеличение пенсионных выплат происходит обычно с первого числа месяца, следующего за периодом, когда у гражданина появилось право на повышение выплат. Также Соловьев сообщил о последующих индексациях: следующее увеличение страховых пенсий ожидается с 1 августа 2024 года, а повышение военных пенсий запланировано на 1 октября того же года.

Эти меры, как отмечается, направлены на поддержание достойного уровня жизни пенсионеров, особенно тех, кто вносил значительный вклад в трудовые ресурсы страны или находится в условиях, требующих особого внимания со стороны государства. Это важный шаг в обеспечении социальной поддержки населения и укреплении системы социальной защиты в России, сообщает pg11.ru.

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