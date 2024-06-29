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Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года: эта категория людей будет в шоке

С середины лета 2024 года некоторым категориям пенсионеров в России стоит ожидать приятных изменений – увеличения пенсионных выплат.

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С середины лета 2024 года некоторым категориям пенсионеров в России стоит ожидать приятных изменений – увеличения пенсионных выплат. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, кого именно коснутся эти изменения и на какую поддержку от государства можно рассчитывать.

Кому повезет в июле?

В первую очередь, повышение пенсий с 1 июля 2024 года затронет две категории граждан:

Работающие пенсионеры, уволившиеся в июне. Если вы продолжали трудиться, получая пенсию, но решили уволиться в июне, то ваш трудовой стаж будет пересмотрен с учетом периода работы. Пенсия будет автоматически пересчитана с учетом пропущенных индексаций. Обращаться в Социальный фонд России с заявлением не нужно – все произойдет автоматически.
Граждане, достигшие 80-летнего возраста или получившие 1 группу инвалидности. Для этих категорий предусмотрена автоматическая надбавка к пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты, которая с 1 июня 2024 года составит 8 134 рубля. Важно отметить, что размер доплаты будет рассчитываться пропорционально количеству дней, прошедших с момента наступления 80-летия или получения 1 группы инвалидности.


Какие еще индексации ожидаются в 2024 году?

Помимо июльского повышения, пенсионеров ждут и другие приятные новости:

1 августа: пройдет плановая индексация страховых пенсий, которая коснется всех без исключения пенсионеров.
1 октября: предусмотрено повышение военных пенсий.

Следите за новостями и будьте в курсе всех изменений, касающихся ваших пенсионных прав!

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