Кому повысят пенсии с 1 июля 2024 года

С 1 июля 2024 года в России вступают в силу изменения в размере пенсионных выплат для определенных категорий граждан.

По словам известного юриста Ивана Соловьева, пенсионеры, которые продолжали трудовую деятельность после выхода на пенсию и уволились в июне, автоматически получат перерасчет своих страховых пенсий. Индексация будет проведена на основе коэффициентов, скорректированных за период их последней работы.

Дополнительно, увеличение пенсии получат те граждане, которым в июне исполнилось 80 лет, а также лица, получившие статус инвалида первой группы в том же месяце. Эта категория пенсионеров может рассчитывать на фиксированную надбавку в размере 8 134 рубля. Соловьев уточнил, что размер надбавки будет рассчитан пропорционально количеству дней с момента наступления соответствующего события.

Эксперт также напомнил о предстоящих индексациях: следующее увеличение страховых пенсий запланировано на 1 августа 2024 года, а повышение военных пенсий ожидается с 1 октября того же года.

Эти изменения направлены на поддержание достойного уровня жизни пенсионеров, учитывая изменения в экономической ситуации и инфляцию. Введение автоматического пересчета пенсий для работающих пенсионеров и предоставление дополнительных выплат старшим гражданам и инвалидам способствует повышению их финансовой стабильности и благополучия, сообщает pg11.ru.