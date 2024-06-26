Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Комары и мошки больше не покусают: пять эффективных народных средств против насекомых

Лето — время отпусков и наслаждения природой, но также и время, когда насекомые становятся настоящей проблемой. Комары и мошки могут серьезно омрачить отдых на природе. Лучшие натуральные средства защиты.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Лето — время отпусков и наслаждения природой, но также и время, когда насекомые становятся настоящей проблемой. Комары и мошки могут серьезно омрачить отдых на природе. Но не стоит отчаиваться, ведь существует множество проверенных народных средств, которые помогут избежать неприятных укусов. Вот пять эффективных методов, которые можно легко применить.

1. Эфирные масла

Натуральные эфирные масла — известные отпугиватели насекомых. Масла лаванды, эвкалипта, герани и чайного дерева не только приятно пахнут, но и эффективно отпугивают комаров и мошек. Используйте эти масла, добавляя несколько капель в диффузор или разводя в воде и распыляя вокруг себя.

2. Ваниль

Обычная ваниль может стать вашим спасением от комаров. Разведите ванильный экстракт с водой в соотношении 1:10 и используйте как спрей для тела. Это не только безопасный и натуральный способ, но и оставит приятный аромат на вашей коже.

3. Базилик

Посадка базилика в саду или на подоконнике не только украсит ваш дом, но и поможет отпугнуть мошек и комаров. Также можно заваривать свежие листья базилика, чтобы получить настой, который после охлаждения можно использовать для обработки кожи.

4. Яблочный уксус

Яблочный уксус — еще одно популярное средство против комаров. Для защиты достаточно нанести немного уксуса на открытые участки тела. К тому же, это средство поможет облегчить зуд после укусов.

5. Чеснок

Чеснок отлично отпугивает насекомых благодаря своему резкому запаху. Можно съесть несколько зубчиков чеснока перед походом на природу или же развесить гирлянды из чеснока вокруг места отдыха.

Эти народные средства не только эффективны, но и доступны, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет альтернативные способы защиты от насекомых. Применяйте эти советы, и летний отдых будет приятным и безопасным без назойливых комаров и мошек.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

сетка с мелкими ячейками от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

3d-печать на заказ цена в Красноярске

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

23 часа назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Казани

день назад

Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии
Новости Татарстана
4 часа назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Татарстана

43 минуты назад

В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

Новости Казани

час назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ

Новости Казани

3 часа назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»
Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
час назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

3 часа назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

4 часа назад

В Казани появится парковка на крыше у ТЦ «Республика»
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
5 дней назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
час назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14