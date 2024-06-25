Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Комары и мошки больше не покусают: 5 эффективных народных средств против насекомых

Комары могут испортить отдых и привести к неприятным укусам. Однако существует ряд проверенных народных средств, которые помогут защититься от этих мелких вредителей без использования химических репеллентов.

tehnowar.ru

Подписаться в Telegram

Лето — время, когда наслаждение теплыми днями на природе часто омрачается появлением комаров и мошек. Эти назойливые насекомые могут испортить отдых и привести к неприятным укусам.

Однако существует ряд проверенных народных средств, которые помогут защититься от этих мелких вредителей без использования химических репеллентов. Вот пять наиболее эффективных из них:

  • Лавандовое масло

Лаванда не только имеет приятный аромат, но и является натуральным отпугивающим средством для многих видов насекомых, включая комаров. Использование лавандового масла в виде спрея или диффузора может помочь держать насекомых на расстоянии. Просто добавьте несколько капель масла в воду и опрыскайте открытые участки кожи или одежду.

  • Экстракт ванили

Обладая сладким ароматом, ваниль также может отпугивать комаров. Смешайте в равных частях воду и экстракт ванили и используйте раствор для обработки кожи. Это не только предотвратит укусы, но и оставит приятный запах на вашей коже.

  • Масло чайного дерева

Это масло известно своими антисептическими и репеллентными свойствами. Масло чайного дерева можно наносить непосредственно на кожу или добавлять в ваш обычный крем перед выходом на улицу. Также это масло помогает облегчить зуд после укусов.

  • Базилик

Растения базилика можно высаживать в саду или использовать в виде эфирного масла. Аромат базилика отталкивает многих насекомых, включая мошек и комаров. Поставьте горшки с базиликом у входа в дом или на подоконнике, чтобы защитить помещение.

  • Цитронелла

Масло цитронеллы — одно из самых популярных средств против комаров. Его можно использовать как в чистом виде, так и в составе свечей или факелов, которые эффективно защищают от насекомых во время проведения времени на открытом воздухе.

Применяя эти народные средства, вы можете значительно снизить количество укусов комаров и мошек, наслаждаясь летними днями без неприятных последствий. Не забывайте, что регулярное обновление защиты и комбинация различных методов могут усилить их эффективность.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

антисептик для ванны от плесени

Новости Казани

день назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

установка сплит-системы в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

11 часов назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Казани

8 часов назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток
Новости Казани
2 часа назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Гид по скидкам Казани

день назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Новости Татарстана

4 часа назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы

Новости Татарстана

5 часов назад

В Нижнекамске к концу 2024 начнётся строительство домов в 15 микрорайоне
В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня
Новости Татарстана
16 минут назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

5 часов назад

Делегация ЮАР приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

7 часов назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Казани

7 часов назад

Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии
Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
Интересное в Казани
6 дней назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню
В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
Новости Татарстана
час назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений