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Колкие слова Фаины Раневской про деньги, воодушевляют и смешат даже современное поколение

Колкие слова Фаины Раневской про деньги, воодушевляют и смешат даже современное поколение

100biografiy.ru

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Фаина Раневская, известная советская актриса и юмористка, прославилась своими остроумными высказываниями, ставшими настоящими жемчужинами русской литературной культуры. Её афоризмы, наполненные юмором, мудростью и иронией, обращались к самым глубоким аспектам человеческой жизни, нередко затрагивая важные социальные и философские вопросы.

Среди её известных цитат:

  • «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны.»
  • «Сегодняшняя молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадлежим к ней.»
  • «Оптимизм — это недостаток информации.»
  • «Думайте и говорите обо мне, что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней говорят мыши?»
  • «Мое богатство, очевидно, в том, что мне оно не нужно.»

Фаина Раневская родилась в Таганроге в 1896 году. Её творческий путь начался в начале 1910-х годов, когда она начала играть в театре в Петербурге. Однако настоящее признание и любовь зрителей пришли к ней в 1920-1930-х годах благодаря её уникальному таланту и яркой индивидуальности.

Фаина Раневская была не только выдающейся актрисой, но и талантливым сценаристом, чьи работы стали яркими страницами в истории советского кинематографа. Её вклад в развитие культуры остаётся неоценимым, а её имя стало символом высокого искусства и неповторимого стиля.

Фаина Раневская оставила неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей и поклонников своего творчества. Её афоризмы и высказывания до сих пор вдохновляют и восхищают людей, а её творчество продолжает жить и радовать поклонников по всему миру.

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