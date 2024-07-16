Количество пенсионеров уменьшится в 2025 и 2027 году. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

С 2019 года Россия находится в процессе значительной пенсионной реформы, которая предусматривает постепенное увеличение пенсионного возраста. Эти изменения направлены на адаптацию системы к текущим экономическим и демографическим условиям.

В 2024 году на страховую пенсию по старости смогут претендовать мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины 1966 года рождения. Для получения пенсии необходимо достижение возраста 63 лет для мужчин и 58 лет для женщин.

В 2025 и 2027 годах в рамках переходного периода не планируется повышение пенсионного возраста, что означает отсутствие возможности выхода на пенсию по возрасту в эти годы, сообщает РБК.

Для тех, кто к моменту достижения пенсионного возраста не набрал нужное количество пенсионных баллов или не имеет достаточного страхового стажа, предусмотрена возможность продолжения трудовой деятельности. Хотя существует опция докупки недостающих баллов, она пока не стала популярной.

До 2028 года запланировано дальнейшее увеличение требований: минимальный ИПК должен достигнуть 30, а минимальный страховой стаж — 15 лет.

Для подготовки к пенсии рекомендуется использовать ресурсы портала «Госуслуги», где можно узнать информацию о своем стаже и накопленных пенсионных баллах, а также воспользоваться пенсионным калькулятором для расчёта предполагаемого размера пенсии.

Пенсионная реформа привносит новые вызовы, но также и стимулирует граждан к более осознанному планированию своего финансового будущего.