Количество пенсионеров уменьшится в 2025 и 2027 году. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены будут работать

В России продолжается пенсионная реформа, которая стартовала в 2019 году. Главное изменение — постепенное повышение пенсионного возраста. Разбираемся, что это значит для будущих пенсионеров.

2024: кто выйдет на пенсию?

В 2024 году получить страховую пенсию по старости смогут:

мужчины 1961 года рождения — в 63 года;

женщины 1966 года рождения — в 58 лет.

2025 и 2027: время «пенсионной паузы»

В 2025 и 2027 годах пенсионный возраст повышаться не будет, пишет РБК. Это значит, что выйти на пенсию по возрасту в эти годы не получится ни у кого из тех, кто не имеет права на досрочный выход.

Если не хватает стажа или баллов

Для назначения пенсии важно не только достичь определенного возраста, но и иметь необходимый стаж и количество пенсионных баллов (ИПК). Если их не хватает, придется продолжать работать. Теоретически можно докупить недостающие баллы, но на практике это делают немногие.

Что нас ждет в 2028 году?

К 2028 году планируется ужесточить требования к стажу и ИПК:

минимальный ИПК — 30 баллов;

минимальный страховой стаж — 15 лет.

«Госуслуги» в помощь будущему пенсионеру

На портале «Госуслуги» можно узнать информацию о своем стаже, пенсионных баллах и даже рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии.

Пенсионная реформа — это серьезный повод задуматься о своем будущем уже сегодня. Следите за изменениями в законодательстве и планируйте свою пенсию заранее!