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Количество пенсионеров уменьшится в 2025 и 2027 году. Теперь миллионы пожилых граждан вынуждены будут работать

Пенсионная реформа в России, начатая в 2019 году, продолжает вносить коррективы в систему социального обеспечения. Ключевым аспектом реформы является постепенное повышение пенсионного возраста.

imghub.ru

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Пенсионная реформа в России, начатая в 2019 году, продолжает вносить коррективы в систему социального обеспечения. Ключевым аспектом реформы является постепенное повышение пенсионного возраста, что влечет за собой значительные изменения для будущих пенсионеров.

Кто выйдет на пенсию в 2024 году?

В 2024 году право на страховую пенсию по старости получат мужчины, родившиеся в 1961 году, которым исполнится 63 года, и женщины 1966 года рождения, достигшие 58 лет. Эти даты рождения и возраста определены текущими условиями пенсионной реформы.

Пенсионные «паузы» 2025 и 2027 годов

Согласно планам, в 2025 и 2027 годах не предвидится дальнейшего повышения пенсионного возраста, как сообщает РБК. Это означает, что в эти годы никто не сможет выйти на пенсию по возрасту, если у него не будет права на досрочный выход на пенсию.

Требования к стажу и пенсионным баллам

Для назначения пенсии необходимо не только достичь определенного возраста, но и иметь соответствующий стаж и достаточное количество пенсионных баллов (ИПК). В случае, если не хватает стажа или баллов, человеку придется продолжать работать. Хотя теоретически существует возможность докупки недостающих баллов, на практике этим воспользуются немногие.

Что ожидает россиян в 2028 году?

К 2028 году планируется ужесточение требований к минимальному ИПК, который будет равен 30 баллам, и минимальному страховому стажу — 15 лет. Эти изменения направлены на укрепление финансовой устойчивости пенсионной системы.

«Госуслуги» как инструмент планирования пенсии

Для тех, кто желает контролировать свои пенсионные накопления и стаж, портал «Госуслуги» предлагает удобные инструменты. На сайте можно получить информацию о своем стаже и пенсионных баллах, а также воспользоваться калькулятором для расчета предполагаемого размера будущей пенсии.

Пенсионная реформа заставляет каждого задуматься о своем финансовом будущем заранее. Важно следить за изменениями в законодательстве и планировать свою пенсию, чтобы обеспечить себе достойную старость.

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