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Когда возвращаюсь с работы, насыпаю это в носки и ношу пару часов: от усталости не остается и следа — а сон становится как у младенца

Живой темп современной жизни часто приводит к хронической усталости и нарушениям сна.

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Живой темп современной жизни часто приводит к хронической усталости и нарушениям сна.

По словам терапевта Дмитрия Лисина, простой метод может помочь справиться с этими проблемами. После рабочего дня просто возьмите чистые носки, насыпьте немного соли в каждый из них и наденьте на ноги на пару часов. Этот метод не только поможет расслабиться, но и уменьшит отеки и улучшит сон. Добавление капли лавандового масла в соль может усилить эффект.

Важно помнить, что это лишь рекомендации и перед использованием лучше проконсультироваться со специалистом.

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