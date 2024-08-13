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«Когда кончится СВО?»: одаренный вселенскими мощами математик-провидец Кваша озвучил дату и победителя

Тема новой волны мобилизации остается болезненн...

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Тема новой волны мобилизации остается болезненной для россиян. Неутихающие слухи, подпитываемые сменой руководства Минобороны, вызывают тревогу и порождают волну домыслов. Действительно, назначение экономиста Андрея Белоусова на пост главы военного ведомства выглядит нестандартно и порождает вопросы о будущем курсе страны.

В этой атмосфере неопределенности люди всё чаще обращаются к прогнозам, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы о сроках окончания конфликта на Украине и его последствиях.

Особое внимание привлекает неординарная фигура Григория Кваши - математика и аналитика, который строит свои предсказания, основываясь на исторических циклах и математических моделях. Согласно его прогнозам, Россия одержит верх в конфликте, который завершится в 2025 году, и присоединит новые территории, упрочив свои позиции на мировой арене.

Важно помнить, что предсказания, даже основанные на сложных расчетах, нельзя воспринимать как свершившееся. Ситуация в мире изменчива, и делать однозначные выводы о будущем преждевременно.

Куда важнее следить за официальными заявлениями властей, анализировать действия и не поддаваться панике под воздействием непроверенной информации.

Будущее России, как и всего мира, зависит от множества факторов, и только взвешенный подход, основанный на реальных фактах, а не на прогнозах, поможет сделать правильные выводы.

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