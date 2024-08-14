Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«Когда кончится СВО?»: одаренный мощами бога математик-провидец Кваша озвучил дату и победителя

Кадровые перестановки в верхах российской власт...

Подписаться в Telegram

Кадровые перестановки в верхах российской власти, в частности, назначение Андрея Белоусова новым министром обороны, вызвали шквал дискуссий о будущем страны, в том числе о перспективах спецоперации на Украине. На фоне этих событий особый интерес вызывают прогнозы известных аналитиков, пытающихся заглянуть за завесу неопределенности.

В числе тех, кто рискнул дать собственную оценку развитию событий, - Григорий Кваша, российский исследователь, известный своим неординарным подходом к прогнозированию. В основе его методики - анализ исторических циклов и применение математических моделей.

Согласно расчетам Кваши, Россия обладает высоким шансом на победу в украинском конфликте, хотя путь к ней будет наполнен испытаниями. К 2025 году, полагает эксперт, активная фаза боевых действий завершится, уступив место долгожданному миру.

Более того, Кваша предполагает, что итогами СВО станет не только укрепление безопасности России, но и расширение её территории. Эти приобретения, по мнению аналитика, позволят нашей стране занять еще более весомое место в мировой политике.

Безусловно, любые прогнозы, даже основанные на самых тщательных расчетах, не могут претендовать на абсолютную точность. Слишком много факторов влияет на ход истории. Однако, альтернативные точки зрения, особенно подкрепленные аргументами, помогают лучше ориентироваться в сложной геополитической обстановке и самостоятельно оценивать перспективы будущего.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выпал снег

Новости России

23 минуты назад

Приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров

сетка в вентиляцию от тараканов в вентиляцию

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

прокладка интернета в квартире в Москве

Новости Казани

день назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Казани

4 часа назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Татарстана

день назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП

Новости Казани

день назад

На Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань»

Новости Татарстана

день назад

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены
Новости Казани
день назад

Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу

Есть мнение, что команда, которая помогает фигу...

Новости Татарстана

2 часа назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

Новости Татарстана

3 часа назад

В Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением

Новости Казани

3 часа назад

В Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи Баумана
В Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выст...
Новости Татарстана
48 минут назад

В Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель»

Новости Татарстана

5 часов назад

Бывшего Минобра РТ Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО до 21 сентября

Новости Казани

21 час назад

В казанском зоопарке родился Ярослав

Новости Татарстана

21 час назад

На 2 участках М-7 в Татарстана приостановят движение 14 августа
Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли...
Интересное в Казани
5 дней назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки
На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло ж...
Новости Татарстана
час назад

На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск произошло жуткое ДТП с участием 2 автобусов