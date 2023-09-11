Новости России
· Алина Алмакаева

Когда и чем закончится СВО на Украине: экстрасенсы предсказали будущее Украины, России и ЕС

Когда и чем закончится СВО на Украине: экстрасенсы предсказали будущее Украины, России и ЕС

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Мировые события в России, Украине и в других странах в настоящее время являются предметом пристального внимания ясновидящих. Они предрекают наступление исторических перемен, которые охватят весь мир. Журналисты из «Ямал-Медиа» решили изучить прогнозы экстрасенсов, чтобы выяснить, когда они считают, что закончится текущий конфликт в Украине и что ждет нас дальше, а также почему возможен развал Евросоюза.

Ясновидящие уверены, что наш мир ожидают значительные перемены, которые затронут не только ситуацию в Украине, но и все глобальное устройство. Они считают, что некоторые из этих процессов будут настолько мощными, что изменят общий порядок вещей.

Одна из экстрасенсов, Дарья Миронова, рассказала, что пока не видит скорого урегулирования конфликта в Украине. По ее мнению, спецоперация продлится еще порядка двух-трех лет. Она предсказывает, что решающим событием станет 2025 год, а 2024 год будет сложным и продолжительным. Миронова считает, что на это повлияют провокации со стороны стран НАТО и постоянное увеличение вооружений в Украине. Ее предсказания также указывают на появление новых дронов, которые станут ключевым фактором, препятствующим быстрому разрешению конфликта.

Переломный момент наступит не раньше апреля 2025 года, считает Миронова. Она не видит возможности для более быстрого разрешения конфликта.

Другой участник «Битвы экстрасенсов», Дэнис Иванов, предсказывает, что конфликт может продолжаться даже дольше, чем предполагает Миронова. Он указывает на период в пять лет. Иванов объясняет необходимость такого продолжительного времени тем, что предвидит изменения в мире.

Иванов считает, что в настоящее время в конфликт вовлечены 50 стран, и с ними придется разобраться. Он также предсказывает, что Украине придется отступить из-за полного разрушения ее армии. Согласно его прогнозам, некоторые страны подпишут соглашение с Россией, тогда как другие втянутся в конфликт. Иванов уверен, что Евросоюз распадется, так как он создавался для управления всей Европой, но на самом деле контролируется Великобританией, которая уже покинула ЕС, ведя таким образом к его постепенному разрушению.

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