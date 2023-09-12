Когда и чем закончится СВО на Украине: экстрасенсы предсказали будущее России, Украины и Европы

Политические и военные события в мире приковывают к себе внимание всех провидцев и сновидящих. Многие пытаются давать прогнозы - когда, как и чем все кончится. "Ямал-Медиа" собрал мнения ясновидящих и предсказателей.

Большая часть тех, кто видит вперед, считают, что конфликт все-таки станет мировым. Мировой порядок прежним после такой трансформации уже не будет.

Экстрасенс Дарья Миронова полагает, что скоро украинский кризис не завершится, на это потребуется еще 2-3 года. Главное событие, которое определит ход конфликта, произойдет в 2025 году.

Затягивать конфликт будут НАТО и сторонники Зеленского, перелом наступит только весной 2025 года.

Дэнис Иванов убежден, что все затянется лет на 5. За это время мир станет совсем другим. Украина не сможет победить, она останется без армии, народа, экономики. Ряд государств, считает он, заключат договорные отношения с Россией.