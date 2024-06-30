Клещи сразу умрут: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

Сезон клещей в самом разгаре, и многие уже вооружились арсеналом дорогих репеллентов. Но что, если есть более бюджетный и натуральный способ защиты? Эксперты утверждают: обычные эфирные масла способны эффективно отпугивать этих опасных паразитов.

Аромат, который отпугивает:

Секрет эффективности эфирных масел – в их насыщенном аромате, который неприятен клещам. Научные исследования подтверждают: наиболее действенными являются масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева.

Где купить и как использовать?

Приобрести эфирные масла можно в любой аптеке или магазине всего за 45 рублей. Для усиления и продления эффекта несколько капель масла рекомендуется добавить в "базу" – спирт, уксус или глицерин. Полученным раствором можно обрабатывать одежду перед выходом на природу.

Важно: эфирные масла безопасны для человека, но некоторые могут быть вредны для животных!

Защита для питомцев:

Чтобы защитить от клещей домашних животных, можно приготовить простую и эффективную смесь: растворите 2 грамма ванилина в 100 мл водки, перелейте в бутылочку со спреем и настаивайте 5-7 дней. Перед прогулкой обработайте шерсть питомца.

Народные методы vs магазинные аэрозоли:

Кажется, при наличии таких доступных и эффективных народных средств, дорогие репелленты уходят на второй план. Однако перед применением любых средств защиты, важно ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом.