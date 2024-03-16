Клещи сойдут с ума: назван аромат, сводящий с ума этих кровопийц

Отдых на природе может испортиться из-за укуса клеща. Этим риском подвержены все - и дети, и взрослые, и даже домашние питомцы. Особенно важно учитывать, что некоторые эти насекомые переносят опасные для человека вирусы. В связи с этим, возникает вопрос о том, как обезопасить себя и своих близких во время отдыха за городом, на даче или на участке.



Эксперты портала "Внимание" уверяют, что справиться с клещами помогут различные аптечные средства, однако они имеют один большой недостаток - неприятный резкий запах, начиная от спреев и заканчивая аэрозолями. Однако нет нужды беспокоиться, так как существует старый рецепт, который пришел к нам еще со времен Советского Союза. Он проверен народом и гарантированно помогает на 100%.



Вам понадобится цитрусовый раствор. Достаточно выжать сок нескольких апельсинов или лимонов, смешать его с водой и разбрызгать по кустам и траве в зоне, где вы планируете отдыхать или заниматься садово-дачной работой. Цитрусовый аромат приятен для людей, но клещи его боятся, как огня.Таким образом, они покинут территорию, и вы сможете спокойно отдохнуть, не опасаясь заразиться энцефалитом или бореллиозом.