Клещи сойдут с ума: назван аромат, который уничтожит наповал этих тварей

Если вы собираетесь на отдых на природе, учтите возможность укусов клещей, которые могут испортить ваш отдых.

Риск существует для всех - детей, взрослых и даже домашних животных. Более того, некоторые членистоногие могут переносить опасные для человека вирусы. В связи с этим возникает вопрос - как обезопасить себя и своих близких во время праздников, отдыхая за городом, на даче или на участке.



Эксперты портала Vnimanie утверждают, что помочь избавиться от клещей могут различные аптечные средства. Однако, есть один большой недостаток - все они, будь то спреи или аэрозоли, имеют неприятный резкий запах. Но не стоит беспокоиться, есть проверенный временем народный рецепт, который вам на 100% поможет.



Приготовьте цитрусовый раствор. Отожмите сок нескольких апельсинов или лимонов, смешайте его с водой и распылите по кустам и траве в зоне, где вы планируете отдыхать или заниматься садово-дачной работой. Цитрусовый аромат приятен для людей, но клещи его боятся, словно огня.Клещи покинут территорию, и вы сможете спокойно отдохнуть, не боясь подхватить энцефалит или бореллиоз.