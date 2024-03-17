Клещи сойдут с ума: назван аромат, который сведет с ума этих тварей

Если вы решили провести отдых на природе, то есть одна неприятность, которая может испортить все планы - укус клеща.

Никто не застрахован от этого, будь то взрослые, дети или даже домашние питомцы. Более того, некоторые клещи могут переносить опасные вирусы, которые представляют угрозу для человека. Поэтому возникает вопрос о том, как обезопасить себя и своих близких во время отдыха за городом, на даче или на участке.



Эксперты портала "Внимание" утверждают, что справиться с клещами помогут различные аптечные средства. Однако есть один недостаток - большинство из них, будь то спреи или аэрозоли, имеют неприятный резкий запах. Но не стоит беспокоиться. Существует старый рецепт, проверенный народом и гарантирующий 100% защиту от клещей.



Вам потребуется цитрусовый раствор. Сок нескольких апельсинов или лимонов нужно выжать, затем смешать его с водой и распылить по кустам и траве в тех местах, где вы планируете отдыхать или заниматься садово-дачной работой. Цитрусовый аромат приятен людям, но клещи его боятся, словно огня.Они будут покидать обработанную территорию, и вы сможете спокойно насладиться отдыхом, не опасаясь заражения энцефалитом или бореллиозом.