Клещи покинут ваш участок навсегда: кровопийцы боятся этого запаха как огня

С приходом теплой погоды увеличивается опасность клещей, которые могут переносить серьезные заболевания, включая боррелиоз и энцефалит. Однако существует простое и дешевое решение, способное значительно снизить риск укусов клещей, при этом стоит оно всего 50 рублей.

Эфирное масло лаванды является природным средством, которое не только обладает приятным ароматом, но и успешно отталкивает клещей. В составе лаванды присутствуют линалоол и лавандулол - компоненты, которые не нравятся клещам и другим насекомым.

Использование масла лаванды для защиты от клещей:

1. Приготовление репеллента: Смешайте несколько капель эфирного масла лаванды с водой в распылителе и хорошо взболтайте.

2. Обработка одежды: Обработайте смесью ваши ботинки, штаны, носки и другие предметы одежды перед походом в зоны, где может быть много клещей.

3. Повторное нанесение: Регулярно обновляйте обработку, особенно после стирки одежды, чтобы сохранить защитный эффект.

Это средство не только доступно и удобно в использовании, но и безопасно для кожи и окружающей среды, в отличие от многих химических репеллентов, содержащих вредные вещества.

Использование эфирного масла лаванды в качестве репеллента от клещей - это бюджетный и эффективный способ защитить себя на природе. Кроме того, лаванда помогает расслабиться и снизить стресс, делая ваш отдых на свежем воздухе еще более приятным.