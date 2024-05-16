Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Клещи покинут ваш участок насовсем: кровопийцы боятся этого запаха как огня

Каждый владелец загородного участка знает, как неприятными могут быть встречи с клещами. Эти кровопийцы не только портят удовольствие от пребывания на природе, но и могут стать причиной серьезных заболеваний.

u-f.ru

Подписаться в Telegram

Каждый владелец загородного участка знает, как неприятными могут быть встречи с клещами. Эти кровопийцы не только портят удовольствие от пребывания на природе, но и могут стать причиной серьезных заболеваний. Однако есть действенные и экологически чистые способы, которые помогут изгнать клещей с вашего участка.

Клещи — это паразиты, которые активны в теплое время года и могут переносить такие заболевания, как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Однако использование химических средств борьбы не всегда желательно, особенно если на участке присутствуют дети и домашние животные. В таком случае на помощь приходят натуральные репелленты.

Один из наиболее эффективных натуральных репеллентов — это эфирное масло чеснока. Клещи действительно боятся этого запаха, который для них кажется чрезвычайно резким и неприятным. Для приготовления средства вам потребуется:

  • 100 мл воды;
  • 100 мл масла (можно использовать оливковое);
  • 20 капель эфирного масла чеснока.

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе и тщательно встряхните. Обрабатывайте этим раствором траву, кусты и деревья на вашем участке, особенно вокруг мест отдыха и детских игровых зон. Повторяйте процедуру каждые 2-3 недели и после дождя.

Использование эфирного масла чеснока не только помогает защитить ваш участок от клещей, но и является безопасным для окружающей среды способом. Это эффективное средство природного происхождения, которое может стать отличной альтернативой химическим препаратам. Сделайте ваш отдых на природе безопасным и приятным, изгоняя нежелательных гостей натуральным способом.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

23 часа назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

в какую службу обратиться для уничтожения клопов в квартире москва

Новости Татарстана

19 часов назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

похороны домашних животных в Москве

Новости Татарстана

день назад

В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Новости Татарстана

23 часа назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

день назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Казани

день назад

Гатиятулин прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Ак Барса»
Новости Татарстана
21 час назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Татарстана

23 минуты назад

В РТ пересмотрели схему продажи путевок в детские лагеря

Интересное в Казани

22 часа назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

Новости Казани

43 минуты назад

Рашид Рахимов рассказал о возможном продлении контракта с казанским «Рубином»

Новости Казани

18 часов назад

В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
5 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

18 часов назад

Участники «Движения первых» из РТ летом могут полететь в Турцию

Новости Казани

18 часов назад

Стали известны послы Игр БРИКС в Казани

Новости Казани

19 часов назад

Глава РТ провел встречу с представителями Катара
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники