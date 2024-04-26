Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Клещи покинут ваш участок и никогда не вернутся: надоедливые паразиты боятся этого запаха больше огня

Клещи покинут ваш участок и никогда не вернутся: надоедливые паразиты боятся этого запаха больше огня

grizun-off.ru

Подписаться в Telegram

Каждый владелец участка или дачи знает, насколько неприятными могут быть клещи. Эти маленькие паразиты не только раздражают, но и могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, таких как боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит. Однако существует натуральное средство, которое эффективно отпугивает клещей, заставляя их покинуть ваш участок навсегда.

  • Отпугивание клещей природным способом: мощь эфирных масел

Оказывается, определённые запахи могут служить мощным средством против клещей. Эфирные масла, особенно масло чеснока, лаванды и мяты, известны своей способностью отпугивать этих паразитов. Исследования показывают, что клещи реагируют на эти ароматы настолько сильно, что предпочитают убегать, чем оставаться в обработанной зоне.

  • Применение эфирных масел для защиты вашего участка

Масло чеснока — наиболее мощный натуральный репеллент для клещей. Оно содержит соединения, которые активно отталкивают клещей. Разбавьте несколько капель масла чеснока в воде и опрыскайте этим раствором участок, особенно в местах, где клещи могут скрываться (кусты, трава).

Масло лаванды — не только успокаивает нервы и улучшает сон, но и служит отличным отпугивающим средством против клещей. Его приятный запах, который любят люди, является неприятным для многих насекомых.

Масло мяты — известно своими отпугивающими свойствами. Оно создаёт неприятную среду для клещей, заставляя их искать более гостеприимное место.

  • Интеграция масел в ландшафтный дизайн

Помимо прямого применения масел, можно высаживать растения, из которых они извлекаются, вокруг вашего участка. Лаванда, мята и растения семейства луковых могут служить не только декоративным элементом, но и естественным барьером против клещей.

  • Меры предосторожности

При использовании эфирных масел важно помнить о мерах безопасности, так как они могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей и животных. Всегда разбавляйте эфирные масла перед применением и пробуйте на небольшом участке кожи перед использованием.

Используя эти методы, вы не только защитите свой участок от клещей, но и улучшите его внешний вид, создав здоровую и приятную среду для отдыха. Эфирные масла предлагают экологически чистый и эффективный способ борьбы с клещами, сохраняя вашу территорию безопасной и приятной для жизни.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

50 минут назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

мастер по плесени

Новости Татарстана

5 часов назад

Изъяли 1313 банок: В Татарстане нашли нелегальное производство рыбных консервов

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

монтаж душевой кабины цена за работу в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве

Новости Татарстана

день назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Татарстана

день назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей
Новости Татарстана
5 часов назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Казани

час назад

Женщине на застолье чуть не перерезали горло в Казани

Интересное в Казани

52 минуты назад

Ешь и худей: список диетических продуктов, которые помогут подготовится к летнему сезону

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева

Новости Татарстана

2 часа назад

Мобильный татарский переводчик Tatsoft уже через месяц появится в App Store
В Татарстане ожидается +30 градусов
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане ожидается +30 градусов

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани ищут павлиниху в Авиастроительном районе. Фото

Новости Татарстана

20 часов назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Татарстана

20 часов назад

В сквере Вахитовского района Казани нашли гранату
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники