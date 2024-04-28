Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Клещи покинут ваш участок и никогда не вернутся: кровопийцы боятся этого запаха больше огня

Клещи покинут ваш участок и никогда не вернутся: кровопийцы боятся этого запаха больше огня

Подписаться в Telegram

Клещи — это не только раздражающие насекомые, но и переносчики серьезных болезней, таких как лаймская болезнь и энцефалит. Научно подтверждено, что определенные ароматы могут эффективно отпугивать этих паразитов. Один из таких ароматов — чеснок, который особенно неприятен для клещей.

Эффективное применение чесночного масла против клещей

Создание защитного барьера: растворите несколько капель чесночного масла в воде и опрыскайте этой смесью границы участка и места отдыха. Этот способ создаст ароматический барьер, который будет отталкивать клещей.

Защита на открытом воздухе: нанесение чесночного масла на одежду или обувь может обезопасить вас во время походов в лес или других активностях на природе.

Дополнительные натуральные отпугиватели клещей

Лавандовое масло: известно своими успокаивающими свойствами, лавандовое масло также является эффективным репеллентом против клещей благодаря своему сильному аромату.

Эвкалиптовое масло: сильный и чистый аромат эвкалипта помогает отпугивать не только клещей, но и других насекомых.

Масло чайного дерева: это масло широко используется за его антимикробные и антисептические свойства, а также как средство против клещей.

Принимаем меры предосторожности

При использовании эфирных масел важно проверить на отсутствие аллергии, особенно если вы планируете применять их непосредственно на коже. Кроме того, некоторые масла могут быть опасны для домашних животных, поэтому следует с осторожностью использовать их в доме, где есть кошки или собаки.

Использование эфирных масел как натуральных репеллентов представляет собой безопасный и приятный способ защиты вашего пространства от клещей. Эти ароматические средства не только помогут сохранить ваше здоровье и благополучие, но и улучшат атмосферу вашего сада или дома, делая времяпровождение на свежем воздухе более комфортным и безо.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

ГИБДД Казани опубликовала видео смертельного ДТП на Ямашева 25 апреля

Интересное в Казани

день назад

Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024

размер сетки на воздуховоды от насекомых

Новости Татарстана

день назад

Выехал на встречку: в массовой аварии в Казани госпитализировали водителя легковушки

Интересное в Казани

2 дня назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

ремонт форсунок сименс в Москве

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Новости Казани

день назад

Ученица лицея №131 в Казани победила на Менделеевской олимпиаде по химии в Китае

Новости Татарстана

день назад

«Без мигрантов ... вопрос не решим»: Эмиль Губайдуллин о дефиците рабочих

Новости Татарстана

15 часов назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

2 часа назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

22 минуты назад

Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане

Новости Татарстана

42 минуты назад

В Татарстане 4-тонной плитой придавило рабочего

Новости Казани

57 минут назад

В Казани с начала года произошло 258 ДТП

Новости Казани

час назад

В Казани летом проведут второй международный форум министров образования
В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева
Новости Казани
2 часа назад

В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева

Новости Казани

час назад

В Казани платные парковки временно станут бесплатными

Новости Казани

час назад

В начале мая возобновляются прямые авиарейсы Барнаул-Казань

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане изменили условия выплаты надбавок работникам государственных спортшкол
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения