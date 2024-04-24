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Клещи покинут ваш участок и не вернутся: паразиты боятся этого запаха больше огня

Клещи покинут ваш участок и не вернутся: паразиты боятся этого запаха больше огня

klubmama.ru

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Теплые времена года приносят хорошую погоду и красоту, но также и риск заражения от клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Использование натуральных репеллентов предлагает безопасный способ защиты вашего сада от этих насекомых.

Натуральные репелленты для отпугивания клещей:

  • Лаванда

Лаванда прекрасна не только своими сиреневыми цветами и расслабляющим ароматом, но и свойствами отпугивать клещей. Компоненты её эфирного масла, такие как линалоол и линалилацетат, отвратительны для многих насекомых.

  • Герань

Герань содержит гераниол, эффективный натуральный репеллент. Её приятный аромат защитит не только от клещей, но и от других насекомых, таких как комары и муравьи.

  • Лимонный эвкалипт

Это растение, особенно его разновидность лимонный эвкалипт, известно своей способностью отпугивать клещей благодаря высокому содержанию цитронеллала, который служит мощным репеллентом.

  • Чеснок

Чеснок известен своими антипаразитарными свойствами. Его можно высаживать вокруг периметра участка или использовать водный раствор чеснока для распыления по территории, что поможет держать клещей на расстоянии.

Как применять натуральные репелленты:

  1. Границы участка: Создание живой изгороди из репеллентных растений вокруг вашего участка может служить первой линией защиты, препятствуя проникновению клещей.
  2. Эфирные масла: Регулярные обработки участка разбавленными эфирными маслами этих растений усилят защиту. Важно выбирать высококачественные и экологически чистые масла.
  3. Уход за участком: Поддержание порядка на участке, включая стрижку травы и уборку листьев, уменьшает укрытия для клещей и других вредителей.

Совмещение этих методов позволит вам наслаждаться летними днями в саду, минимизируя риск заражения от клещей. Правильный уход и выбор защитных растений обеспечат не только красоту вашего сада, но и безопасность для вас и вашей семьи.

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