Клещи оставят ваш участок насовсем: кровопийцы боятся этого запаха больше огня

С наступлением теплого сезона многие из нас стремятся проводить больше времени на природе, наслаждаясь садоводством, пикниками и прогулками. Однако с приходом весны и лета приходит и другая, менее приятная сторона природы — клещи.

Эти маленькие кровопийцы могут не только испортить удовольствие от отдыха на свежем воздухе, но и представляют собой серьезную угрозу для здоровья, перенося такие заболевания, как боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. В этой статье мы расскажем вам о естественном способе борьбы с клещами, который заставит их навсегда покинуть ваш участок.

Природные репелленты: что боятся клещи?

Исследования показывают, что клещи чрезвычайно чувствительны к определенным запахам, и это можно использовать в нашу пользу. Существует несколько растений и веществ, которые клещи терпеть не могут. Вот некоторые из них:

Лаванда

Розмарин

Чеснок

Цитронелла

Мята

Эти растения не только украсят ваш сад, но и создадут естественный барьер против клещей.

Как использовать природные репелленты

1. Лаванда

Лаванда известна своими успокаивающими свойствами и приятным ароматом, который нравится людям, но отпугивает клещей. Посадите лаванду по периметру вашего участка или используйте эфирное масло лаванды для создания домашнего спрея.

2. Розмарин

Розмарин — это не только вкусная приправа для ваших блюд, но и эффективное средство против клещей. Разместите кусты розмарина в местах, где вы часто бываете на участке. Эфирное масло розмарина также можно использовать в самодельных репеллентах.

3. Чеснок

Посадка чеснока по краям вашего сада может значительно уменьшить количество клещей. Кроме того, чеснок можно использовать для приготовления спрея: измельчите несколько зубчиков чеснока, залейте водой и дайте настояться в течение нескольких часов. Полученным настоем опрыскайте участки, где клещи могут скрываться.

4. Цитронелла

Цитронелла — основной компонент многих коммерческих средств от насекомых. Вы можете посадить цитронеллу вокруг своего участка или использовать свечи и масла с ее содержанием, чтобы отпугнуть клещей.

5. Мята

Мята не только освежает летние напитки, но и отпугивает клещей. Посадите мяту в вашем саду или используйте эфирное масло мяты для создания репеллентов.

Рецепт домашнего спрея от клещей

Вот простой рецепт для создания эффективного спрея против клещей:

Ингредиенты:

10 капель эфирного масла лаванды

10 капель эфирного масла розмарина

10 капель эфирного масла мяты

2 стакана воды

1 столовая ложка белого уксуса

Инструкция:

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе. Тщательно встряхните. Опрыскайте этим раствором одежду, обувь и открытые участки кожи перед выходом на улицу. Также можно обработать им входы в дом и участки сада.

Использование природных репеллентов не только безопасно и экологично, но и эффективно. Клещи действительно боятся этих запахов и будут избегать вашего участка, что позволит вам наслаждаться отдыхом на природе без неприятных сюрпризов. Попробуйте эти простые и доступные методы, и ваш участок станет безопасным и приятным местом для вас и вашей семьи.