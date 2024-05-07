Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Клещи оставят ваш участок и никогда не вернутся: паразиты боятся этого запаха как огня

Вместе с летним отдыхом к нам приходит и опасность в виде клещей. Эти маленькие паразиты могут серьезно испортить прогулку и даже стать причиной болезней. К счастью, есть природные способы отпугнуть клещей и сделать ваш участок безопасным.

klubmama.ru

Подписаться в Telegram

С наступлением теплых месяцев все больше времени хочется проводить на свежем воздухе — в саду, на даче или в лесу. Но вместе с летним отдыхом к нам приходит и опасность в виде клещей.

Эти маленькие паразиты могут серьезно испортить прогулку и даже стать причиной болезней. К счастью, есть природные способы отпугнуть клещей и сделать ваш участок безопасным. Один из наиболее эффективных методов — использование ароматов, которых клещи избегают как огня.

Эфирные масла некоторых растений оказываются настоящими защитниками от клещей. Они создают вокруг вашего участка невидимый барьер благодаря своим резким запахам, отпугивая нежеланных кровопийц. Среди наиболее эффективных масел, которые можно использовать, выделяют следующие:

  • Масло эвкалипта: Эвкалипт обладает не только приятным, свежим ароматом, но и мощным репеллентным действием. Опрыскайте участок раствором воды с добавлением масла эвкалипта, чтобы создать надежный щит.
  • Масло мяты: Аромат мяты любим людьми, но не клещами. Добавьте несколько капель масла мяты в бутылку с водой и распылите на траву, кусты и деревья.
  • Масло лаванды: Лаванда — это не только средство для расслабления, но и мощный отпугиватель клещей. Посадите кусты лаванды на участке или используйте масло для опрыскивания.
  • Масло гвоздики: Его пряный аромат помогает не только отпугивать насекомых, но и создавать приятную атмосферу на участке.

Растения-природные защитники

Если вы хотите создать естественный барьер на участке, посадите растения, которые своим запахом отпугивают клещей. Отличным выбором станут:

  • Розмарин: Его резкий аромат отпугивает кровососов и украшает сад.
  • Чеснок: Посадите чеснок вокруг периметра вашего участка для надежной защиты.
  • Полынь: Ее листья и цветы выделяют запах, который непривлекателен для насекомых.

Практические советы

  • Регулярный уход: Скашивайте траву, обрезайте кусты и удаляйте сухие листья, чтобы лишить клещей возможности укрываться.
  • Барьеры: Создайте гравийные или деревянные дорожки, которые будут препятствием на пути клещей к вашему дому.
  • Избегайте влажных мест: Клещи любят влажные и тенистые зоны, так что улучшите дренаж на участке.

В борьбе с клещами природные методы могут оказаться не менее эффективными, чем химические репелленты. Используя эфирные масла и правильно подбирая растения, вы создадите защиту, которая избавит ваш участок от клещей и позволит наслаждаться летом без опасений.

Есть природные способы отпугнуть клещей и сделать ваш участок безопасным. Один из наиболее эффективных методов — использование ароматов, которых клещи избегают как огня.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

на что приклеить москитную сетку на вентиляцию

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Казани

день назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

настройка программного обеспечения в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра

Новости Татарстана

день назад

В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна

Новости Казани

день назад

В Казани квартиры в новостройках подорожали вдвое
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

5 минут назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Новости Татарстана

30 минут назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

Новости Татарстана

30 минут назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Татарстана

2 часа назад

Ремонт дорог в Иннополисе обойдётся почти 28 млн рублей
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

2 часа назад

УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

Новости Казани

16 часов назад

Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

Новости Казани

16 часов назад

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
4 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин