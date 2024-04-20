Клещи навсегда покинуть ваш участок: кровопийцы боятся этого запаха как огня

С приходом тепла активизируется опасность в виде клещей - переносчиков опасных заболеваний. Эфирное масло лаванды за 50 рублей - простое и доступное средство от укусов клещей. Оно содержит компоненты, которые отпугивают этих паразитов.

Применение просто: смешайте масло с водой, обработайте одежду перед выходом на природу и регулярно обновляйте обработку. Лаванда безопасна для кожи и окружающей среды, в отличие от химических репеллентов. Это бюджетный и эффективный способ защитить себя, а также насладиться природой без стресса.