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Клещи навсегда покинуть ваш участок: кровопийцы боятся этого запаха как огня

Клещи навсегда покинуть ваш участок: кровопийцы боятся этого запаха как огня

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С приходом тепла активизируется опасность в виде клещей - переносчиков опасных заболеваний. Эфирное масло лаванды за 50 рублей - простое и доступное средство от укусов клещей. Оно содержит компоненты, которые отпугивают этих паразитов.

Применение просто: смешайте масло с водой, обработайте одежду перед выходом на природу и регулярно обновляйте обработку. Лаванда безопасна для кожи и окружающей среды, в отличие от химических репеллентов. Это бюджетный и эффективный способ защитить себя, а также насладиться природой без стресса.

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