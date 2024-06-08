Клещи мрут молниеносно: копеечное средство защищает лучше любого магазинного аэрозоля

Отправляясь на природу, важно помнить о мерах предосторожности, особенно о защите от клещей. Эти маленькие существа могут стать причиной серьезных заболеваний, поэтому важно знать, как держать их на расстоянии. И, как выяснили ученые, действенным оружием в борьбе с клещами могут стать... обычные эфирные масла!



Исследования подтвердили, что насыщенные ароматы некоторых растений эффективно отпугивают клещей. В список "ароматных защитников" попали эвкалипт, гвоздика, герань, лаванда, мята и чайное дерево. Секрет прост: создавая вокруг себя ароматный барьер из этих масел, вы значительно снижаете риск быть укушенным.



Хитрости использования:



Основа для стойкости:Чтобы усилить и продлить действие эфирных масел, добавьте несколько капель в спирт, уксус или глицерин.

Безопасность превыше всего:Несмотря на то, что смеси на основе спирта, уксуса или глицерина безопасны для человека, не стоит наносить их на шерсть животных. Некоторые масла могут вызывать у питомцев аллергию.



А что же делать с домашними любимцами?Защитить от клещей поможет проверенный народный рецепт:



1. Ванильная настойка:Растворите 2 грамма ванилина в 100 мл водки.

2. Настаиваем и используем:Перелейте смесь в бутылочку с распылителем и дайте настояться 5-7 дней. Обрабатывайте шерсть животного перед каждой прогулкой.



Важно помнить!Использование любых репеллентов, будь то эфирные масла или ванильная настойка, не гарантирует 100% защиты от клещей. Не забывайте о мерах предосторожности: носите закрытую одежду, осматривайте себя и своих питомцев после прогулок.