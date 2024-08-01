Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Клещи гибнут за секунду: копеечное средство защитит лучше всех магазинных аэрозолей

Каждый год с наступлением теплого сезона вопрос...

beztarakanov.ru

Подписаться в Telegram

Каждый год с наступлением теплого сезона вопрос защиты от клещей становится особенно актуален. Многие из нас прибегают к использованию дорогих аэрозолей, однако существует недорогое и эффективное средство, которое может оказаться не менее действенным.

Речь идет о растворе, сделанном на основе эфирных масел, который не только отпугивает клещей, но и полностью безопасен для кожи.

Эффективность натуральных ингредиентов

Согласно исследованиям, эфирные масла, такие как масло чайного дерева, лаванды и герани, обладают высокой эффективностью в отпугивании клещей. Эти масла можно легко приобрести в аптеке или магазине здорового питания по цене, значительно ниже стоимости коммерческих репеллентов.

Как приготовить средство

Для создания репеллента вам понадобится:

  • 10 капель эфирного масла лаванды
  • 10 капель эфирного масла чайного дерева
  • 10 капель эфирного масла герани
  • 100 мл воды или водно-спиртового раствора

Смешайте все ингредиенты в пульверизаторе и хорошо взболтайте перед использованием. Обрабатывайте этим раствором открытые участки тела и одежду перед выходом на природу.

Преимущества использования натуральных средств

Этот домашний репеллент не только экономичен, но и экологичен. Он не содержит вредных химических веществ, которые могут вызывать аллергии или другие побочные эффекты. Кроме того, приятный аромат эфирных масел будет дополнительным бонусом.

Важные меры предосторожности

Не забывайте, что при всех преимуществах натуральных средств важно регулярно проверять кожу и одежду после прогулок в лесу или парке. Эффективность репеллентов может варьироваться в зависимости от условий, поэтому всегда хорошо иметь запасной план.

Этот простой и доступный способ защиты от клещей позволит вам наслаждаться природой без страха перед этими насекомыми, сохраняя при этом здоровье и бюджет.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

«Аэрофлот» принял решение по Ту-214

Гид по скидкам Казани

16 часов назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

уничтожение крыс чехов

Новости Казани

день назад

В Казани 30 июля пошел град с дождем

Новости Казани

22 часа назад

Утром 31 июля Казань снова ушла под воду

изготовление барных стоек в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

10 выпускникам в Татарстана не дали аттестаты из-за фейка

Новости Татарстана

19 часов назад

В Казани 29-летний водитель из-за дрифта лишился Mercedes-Benz

Новости Казани

день назад

На стройке у моста «Миллениум» 29 июля произошла драка — началась проверка

Новости Татарстана

21 час назад

2 сотрудника аэропорта Бегишево пострадали от смерча 30 июля
Новости Татарстана
22 часа назад

В РТ выпускникам выплатят до 35 тысяч рублей за ЕГЭ

Количество людей, получивших 100 баллов в Татар...

Новости Казани

18 часов назад

В Казани возбуждено дело из-за гибели пары после удара током

Интересное в Казани

23 часа назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 

Новости Татарстана

19 часов назад

Школьник из Иннополиса убил ласточку и 2 птенцов

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане живут биологические дети миллионера Павла Дурова
В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»
Новости Татарстана
8 минут назад

В Татарстане 3 человека погибли в ДТП с «Камазом»

Новости Казани

22 часа назад

В 2 мужчин в селе Столбище ударила молния

Новости Казани

22 часа назад

Девушка из Казани была в поезде рейса "Казань – Адлер" с 5-летнем сыном

Новости Казани

23 часа назад

В Казани очевидец спас водителя Mazda с приступом
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2...
Новости Татарстана
час назад

Прожиточный минимум в Татарстане увеличится в 2025 году до 15 тысяч рублей