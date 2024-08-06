Клещи гибнут сразу: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
garden-zoo.ru
Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что и клещи не дремлют! Эти кровопийцы могут испортить любой отдых и представляют серьёзную опасность для здоровья.
Защититься от них помогут специальные средства, но зачастую магазинные аэрозоли стоят недёшево и содержат в составе агрессивную химию.
Но есть альтернатива - копеечное средство, которое просто в применении и при этом действует ничуть не хуже дорогих аналогов!
Знакомьтесь: нашатырный спирт!
Да-да, обычный нашатырный спирт, который продаётся в любой аптеке за сущие копейки, способен отпугнуть клещей не хуже специальных репеллентов.
Как это работает?
Клещи обладают очень чувствительным обонянием. Резкий запах нашатырного спирта для них невыносим, и они предпочитают обходить его стороной.
Как применять?
Разведите нашатырный спирт водой в пропорции 1:1.
Перелейте раствор в пульверизатор и обработайте им одежду перед выходом на природу. Особое внимание уделите открытым участкам тела - щиколоткам, запястьям, шее.
Преимущества нашатырного спирта:
- Дешевизна: стоит гораздо дешевле специальных репеллентов.
- Доступность: продаётся в любой аптеке.
- Эффективность: отпугивает клещей не хуже дорогих аналогов.
Перед применением нашатырного спирта обязательно проведите тест на аллергическую реакцию.
Защитите себя и своих близких от клещей простым и доступным способом!
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