Клещи гибнут сразу: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

Дачный сезон в самом разгаре, а это значит, что и клещи не дремлют! Эти кровопийцы могут испортить любой отдых и представляют серьёзную опасность для здоровья.

Защититься от них помогут специальные средства, но зачастую магазинные аэрозоли стоят недёшево и содержат в составе агрессивную химию.

Но есть альтернатива - копеечное средство, которое просто в применении и при этом действует ничуть не хуже дорогих аналогов!

Знакомьтесь: нашатырный спирт!

Да-да, обычный нашатырный спирт, который продаётся в любой аптеке за сущие копейки, способен отпугнуть клещей не хуже специальных репеллентов.

Как это работает?

Клещи обладают очень чувствительным обонянием. Резкий запах нашатырного спирта для них невыносим, и они предпочитают обходить его стороной.

Как применять?

Разведите нашатырный спирт водой в пропорции 1:1.

Перелейте раствор в пульверизатор и обработайте им одежду перед выходом на природу. Особое внимание уделите открытым участкам тела - щиколоткам, запястьям, шее.

Преимущества нашатырного спирта:

Дешевизна: стоит гораздо дешевле специальных репеллентов.

Доступность: продаётся в любой аптеке.

Эффективность: отпугивает клещей не хуже дорогих аналогов.

Перед применением нашатырного спирта обязательно проведите тест на аллергическую реакцию.

Защитите себя и своих близких от клещей простым и доступным способом!