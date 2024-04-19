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Клещи боятся такого запаха на одежде: стоит 50 рублей - лучше любого средства из магазина

Клещи боятся такого запаха на одежде: стоит 50 рублей - лучше любого средства из магазина

stop-klopu.com

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С наступлением тёплого времени года активизируется и такая угроза, как клещи. Эти паразиты могут быть переносчиками серьёзных заболеваний, включая боррелиоз и энцефалит. Однако есть простое и экономичное средство, которое может значительно уменьшить риск укусов клещей, и оно стоит всего 50 рублей.

Эфирное масло лаванды — это натуральное средство, которое не только имеет приятный аромат, но и эффективно отпугивает клещей. Лаванда содержит линалоол и лавандулол, компоненты, которые неприятны клещам и другим насекомым.

Применение масла лаванды для защиты от клещей:

  • Подготовка репеллента: Смешайте несколько капель эфирного масла лаванды с водой в пульверизаторе и тщательно встряхните.
  • Обработка одежды: Опрыскайте раствором ваши ботинки, штаны, носки и другие элементы одежды перед тем, как отправиться в зону, потенциально опасную из-за клещей.
  • Повторное использование: Регулярно обновляйте обработку, особенно после стирки одежды, чтобы сохранить защитное действие.

Это средство не только доступно и просто в использовании, но и безопасно для кожи и окружающей среды, в отличие от многих химических репеллентов, которые могут содержать вредные вещества.

Использование эфирного масла лаванды как репеллента против клещей — это бюджетный и эффективный способ защитить себя во время пребывания на природе. Помимо своих отпугивающих свойств, лаванда также способствует релаксации и уменьшению стресса, делая ваш отдых на природе ещё более приятным.

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