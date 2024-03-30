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· Артем Акчурин

Клещи боятся этого запаха, как огня: всего несколько капель такого средства, и паразиты не приблизятся к вам

Клещи боятся этого запаха, как огня: всего несколько капель такого средства, и паразиты не приблизятся к вам

ura.ru

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Весна - это время пробуждения природы, но также период активности клещей, которые представляют потенциальную опасность для человека.

Эти микроскопические существа являются переносчиками различных заболеваний, поэтому крайне важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор дзен-канала "Большое хозяйство" раскрыл эффективные секреты для отпугивания клещей. Один из наиболее эффективных методов предотвращения контакта с этими опасными паразитами заключается в использовании ароматов, которые они терпеть не могут.

Среди таких ароматов выделяется гвоздика – известная пряность. Эфирное масло гвоздики можно применить на одежду и кожу перед выходом на природу. Для людей этот аромат будет приятным и ненавязчивым, однако для клещей он окажется неприемлемым. Таким образом, вы сможете наслаждаться пребыванием на свежем воздухе до 4 часов, не беспокоясь о возможных укусах.

Предпринимаемые профилактические меры перед выходом на улицу станут надежной защитой от клещей. Помимо использования ароматов, также рекомендуется надевать закрытую одежду, внимательно осматривать свое тело после похода и быть бдительными по отношению к потенциальным местам обитания этих насекомых.

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