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· Артем Акчурин

Клещи боятся этого запаха, как огня: всего несколько капель этого средства, и паразиты не приблизятся к вам

Клещи боятся этого запаха, как огня: всего несколько капель этого средства, и паразиты не приблизятся к вам

gtn-pravda.ru

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Весна – время пробуждения природы, но также время активности клещей, которые могут быть опасны для человека.

Эти мелкие создания являются переносчиками различных болезней, поэтому важно знать, как защитить себя от их укусов. Автор дзен-канала "Большое Хозяйство" поделился эффективными секретами отпугивания клещей. Оказывается, одним из лучших способов избежать контакта с этими опасными паразитами – использование ароматов, которые они не переносят.


Один из таких ароматов – гвоздика, широко известная пряность. Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед выходом на природу. Для человека этот запах будет приятным и ненавязчивым, но для клещей он окажется невыносимым. Таким образом, вы сможете провести до 4 часов на свежем воздухе, не опасаясь укусов.

Профилактические меры перед выходом на природу станут надежной защитой от клещей. Помимо использования ароматов, рекомендуется носить закрытую одежду, осмотреть тело после прогулки и быть внимательными к местам обитания этих насекомых.

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