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· Артем Акчурин

Клещи боятся этого запаха, как огня: всего несколько капель этого средства и кровопийцы не приблизятся к вам

Клещи боятся этого запаха, как огня: всего несколько капель этого средства и кровопийцы не приблизятся к вам

iz.ru

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Весна — это время пробуждения природы, но также и период повышенной активности клещей, которые могут представлять серьезную угрозу для человека.

Эти крошечные существа являются переносчиками различных заболеваний, поэтому крайне важно знать, как защитить себя от их укусов. Владелец дзен-канала "Большое хозяйство" поделился эффективными методами отпугивания клещей. Оказывается, одним из наиболее эффективных способов избежать контакта с этими опасными паразитами является использование ароматов, которые они не переносят.

Один из таких ароматов — гвоздика, широко известная пряность. Эфирное масло гвоздики можно нанести на одежду и кожу перед выходом на природу. Этот аромат будет приятным и ненавязчивым для человека, но для клещей он будет неприемлем. Таким образом, вы сможете наслаждаться до 4 часов пребывания на свежем воздухе, не беспокоясь о возможности укусов.

Предпринимаемые перед выходом на природу профилактические меры — это надежная защита от клещей. Помимо использования ароматов, стоит надеть закрытую одежду, осмотреть тело после прогулки и быть внимательными к возможным местам обитания этих насекомых.

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