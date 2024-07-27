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Кишечная палочка, плесень и «пальма»: Роскачество озвучило мороженое, которое запрещено давать детям

Летний десерт, который мы так любим, оказался п...

darminaopel.ru

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Летний десерт, который мы так любим, оказался под ударом последних проверок Роскачества.

Результаты исследования выявили серьезные нарушения у ряда популярных производителей мороженого в России, включая наличие вредных бактерий и использование недекларированных заменителей, сообщает pg11.

В ходе недавнего анализа специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в продукции таких брендов, как казахстанская компания «Шин Лайн» и российский производитель «Ермолино». Эти находки вызывают особую тревогу, поскольку указывают на критические нарушения в процессе производства, которые могут привести к пищевым отравлениям.

Проблемы выявлены не только с микробиологической чистотой. Отдельные производители заменили молочные жиры растительными, что существенно снижает пищевую и вкусовую ценность мороженого. Такие манипуляции встречены у марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», и «Филёвское». В продукции других брендов, таких как «Вкусландия» и «Ленинградское», специалисты нашли несоответствия в составе жирнокислот, что может негативно отразиться на здоровье потребителей.

Не менее тревожное открытие касается наличия плесени и дрожжей в некоторых образцах, что является абсолютно недопустимым для продуктов, предназначенных для употребления в пищу.

Тем не менее, среди проверенных брендов найдены и те, кто выдержал строгие стандарты качества. «Вологодский пломбир», «Золотой стандарт», «Коровка из Кореновки», «Монарх», «Светаево», и «Чистая линия» демонстрируют высокий уровень производства, заслуживающий доверия потребителей.

Открытия Роскачества поднимают важный вопрос о необходимости более строгого контроля качества продуктов питания и осведомленности потребителей о том, что они покупают. Этот отчет ставит перед нами напоминание о том, что безопасность пищевых продуктов — это не только обязанность производителей, но и ответственность каждого, кто выбирает мороженое на полке магазина.

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