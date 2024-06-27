Кишечная палочка, плесень и «пальма»: названы марки мороженого, которое ни в коем случае нельзя покупать
sobirator.ru
Новое исследование Роскачества раскрыло серьезные недочеты в качестве и безопасности мороженого, представленного на российском рынке, вызвав тревогу среди потребителей. В результате проверок, были выявлены значительные нарушения у ряда популярных брендов, угрожающие здоровью покупателей.
Согласно результатам анализа, мороженое от производителей «Шин Лайн» и «Ермолино» содержало кишечную палочку, что может привести к серьезным пищевым отравлениям. Кроме того, обнаружилось, что некоторые бренды, включая «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филевское», заменяли молочные жиры на растительные, что является недопустимой фальсификацией.
Также в продукции марок «Вкусландия» и «Ленинградское» были найдены значительные отклонения в жирнокислотном балансе, а также следы дрожжей и плесени, делающие эти продукты потенциально опасными для потребления. Об этом сообщает источник progorod58.
Роскачество настоятельно рекомендует потребителям проявлять особую бдительность при выборе мороженого: внимательно изучать состав продукта, обращать внимание на наличие подозрительных ингредиентов и требовать предоставления сертификатов качества.
Эти открытия являются серьезным предупреждением для производителей о необходимости ужесточения контроля за качеством на всех этапах производства, чтобы восстановить доверие покупателей к этому популярному лакомству.
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